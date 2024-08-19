Erzurum'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları itfaiye ekibi kurtardı
Erzurum'da bataklığa saplanan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Erzurum'da bataklığa saplanan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Aziziye ilçesinin Ilıca Mahallesi kırsalında otlayan 5 büyükbaş hayvan, su içtikleri sırada dereye düşüp bataklığa saplandı.
Sürü sahibi durumu ekiplere bildirerek yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyükbaş hayvanlar halat yardımıyla bataklıktan kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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