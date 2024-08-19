Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları itfaiye ekibi kurtardı

        Erzurum'da bataklığa saplanan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları itfaiye ekibi kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da bataklığa saplanan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Aziziye ilçesinin Ilıca Mahallesi kırsalında otlayan 5 büyükbaş hayvan, su içtikleri sırada dereye düşüp bataklığa saplandı.

        Sürü sahibi durumu ekiplere bildirerek yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyükbaş hayvanlar halat yardımıyla bataklıktan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!

        Benzer Haberler

        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yarala...
        Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yarala...
        GÜNCELLEME - Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi ya...
        Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Aşık Sümmani anıldı
        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Aşık Sümmani anıldı
        Erzurum Valiliğinden sıcak hava uyarısı
        Erzurum Valiliğinden sıcak hava uyarısı