Erzurum'da jandarma ekipleri tarihi Toparlak Tabyası'nda "mıntıka" temizliği yaptı

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğuna verilen tarihi Toparlak Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında başlatılan projede Toparlak Tabyası İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğuna bırakıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan komutanlık, komando, asayiş, destek birlikleri ile jandarma arama kurtarma (JAK) su altı arama ve kurtarma (SAK) ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, tabyada büyük çaplı mıntıka temizliği yaptı.

Kalp şeklindeki tabya alanındaki temizlik çalışması dron ile görüntülendi.