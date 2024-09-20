Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Emre Doğu
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Teklic (Dk. 88 Salih Sarıkaya), Crociata, Azubuike (Dk. 63 Sefa Akgün), Celal Hanalp (Dk. 76 Giorbelidze), Roshi (Dk. 88 Gökhan Akkan), Tasev, (Dk. 46 Furkan Özhan), Eren Tozlu
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Dk. 74 Catakovic), Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Laine (Dk. 74 Jack), Tugay Kacar (Dk. 87 Alper Karaman), Pinchi (Dk. 81 Silva), Faye, Fernandes, (Dk. 87 Ertuğrul İdris Furat)
Goller: Dk. 67 Roshi, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Crociata, Dk. 65 Orhan Ovacıklı, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+3 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 66 Oğuz Ceylan, Dk. 77 Sakıp Aytaç, Dk. 79 Tugay Kacar, Dk. 90+1 Metehan Mert, Dk. 90+3 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)
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