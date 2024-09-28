Erzurum'da düzenlenen hava sporları festivali, nefes kesen gösterilerle sona erdi

Erzurum'da düzenlenen "Airfest Uzundere", dünya şampiyonu ekstrem sporcuların nefes kesen akrobasi ve uçuş gösterileriyle sona erdi.

Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) düzenlenen festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotu Tolga Yıldırım, base jumper (serbest düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı

Akşama doğru ise tandem pilotları Ulubağ Mahallesi ve Tortum ilçesindeki Derin Pınar Yaylası'ndaki yüksek tepelerden uçtu, daha sonra yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Brunnbauer, Winkler ve Soaresmartini'nin yanı sıra Toy, grup halinde akrobasi gösterisi gerçekleştirdi.

Festivale katılan Koçak başta olmak üzere yurt içi ve dışından tüm sporculara teşekkür eden Han, "Festivale katılan sporcularımız Uzundere ilçemizden memnun ayrılıyor. Uzundere ve Tortum'un bu tür sporlar için son derece ideal ve uygun olduğunu tüm dünyaya duyurduk. Tortum'da ilk kez atlayışlar yapıldı. Bu festival başlangıçtı, bundan sonra daha büyük ve uluslararası çaplı organizasyon yapmayı planlıyoruz." dedi.

Han, festivale destek veren TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Müdürlüğü, Uzundere ve Tortum Belediyeleri ve kaymakamlıklarına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 AŞ'ye, sivil toplum kuruluşları ve sponsorlara teşekkür etti.