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        Erzurum'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi markete sığındı

        Erzurum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:56
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        Erzurum'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi markete sığındı
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        Erzurum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde, Ömer Özdemir (49), henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 kişiyle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından bacağından yaralanan Özdemir, olay yerinden kaçarak bölgede bulunan bir markete sığındı.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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