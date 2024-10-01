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        Erzurum'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde 5 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:58
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        Erzurum'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde 5 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayla ilgili F.Ç, M.Y, O.A ve M.A'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden O.A ve M.A. tutuklandı, diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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