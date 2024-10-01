Erzurum'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 5 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 5 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayla ilgili F.Ç, M.Y, O.A ve M.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden O.A ve M.A. tutuklandı, diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.
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