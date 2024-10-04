Erzurum'da öğrenciler tarih dersini Kiremitlik Tabyası'nda işledi

Bu bağlamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sorumluluğuna verilen Kiremitlik Tabyası'nda, Palandöken Gençlik Merkezi tarafından "Tabya'da Tarih" projesi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Erzurum'da Palandöken Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Tabya'da Tarih" projesi kapsamında iki lisenin öğrencileri, tarih dersini Kiremitlik Tabyası'nda işledi.

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