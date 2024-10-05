Ağrı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mahmut T. yönetimindeki 25 NB 296 plakalı otomobil 100. Yıl Mahallesinde 54 ADG 067 plakalı araç ile çarpıştı.

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