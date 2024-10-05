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        Ağrı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı

        Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:55 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:05
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        Ağrı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı
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        Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mahmut T. yönetimindeki 25 NB 296 plakalı otomobil 100. Yıl Mahallesinde 54 ADG 067 plakalı araç ile çarpıştı.

        Kazada araçlardan bulunan 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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