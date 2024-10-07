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        Erzurum'da "Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları Paneli" düzenlendi

        Erzurum'da "Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı" ile "Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları Paneli" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:09
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        Erzurum'da "Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları Paneli" düzenlendi
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        Erzurum'da "Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı" ile "Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları Paneli" yapıldı.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin enerji dönüşümünün ele alındığı panele geçildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin enerjiye ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu söyledi.

        Belediyeler olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına özen göstermeleri gerektiğini ifade eden Sekmen, "Başta rüzgar, güneş ve termal enerjilerde elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor ki ülkemizi hiç olmazsa enerji konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın gayreti içinde olalım. Bu yüzden belediyeler olarak kaynaklarımızı artırmamız lazım." dedi.

        Belediyelerin yerel halka hizmet veren kurumlar olduğunu belirten Sekmen, şöyle konuştu:

        "Halkımız her şeyi yerelden bekliyor. Belediyeler olarak imkanlarımızı artırmamız gerekiyor. Enerji bir ülkenin olmazsa olmazı. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'milli enerji politikası' bu anlamda çok kritik bir öneme sahip. Türkiye'nin enerjisini sağlamak ve yenilenebilir kaynakları en üst düzeye çıkarmak gerekir. Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi enerji kaynakları, doğanın bize sunduğu en temiz enerji potansiyelleridir. Bu kaynakların daha çok kullanılması için yerel yönetimler olarak neler yapabiliriz, bunun gayreti içinde olmamız lazım. Son yıllarda ülkemizde bu alanda yapılan yatırımlar Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini göstermektedir."

        Sekmen, Erzurum'da enerjiden daha fazla faydalanmak için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de güneşli gün sayısı, 330 gün olarak hesap edilmektedir. Yani 365 günün 330 günü güneş alabilir bir konumda. Rüzgar daha yeni yeni gelişmekte, termal ise inşallah bundan sonra gelişecek ve önemi her geçen gün artmış olacak. Belediye olarak, bugün Erzurum'da 25 megavat güneş santralimiz var. 20 megavatlık güneş santrali yapmak üzere gerekli izinleri aldık. Bütün arzumuz, inşallah bunları daha da geliştirmek, bütçemize önemli bir katkı sunmak." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından oturumlarla Türkiye'deki enerji dönüşümü çalışmaları görüşüldü.

        Programa, Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Birliğe bağlı illerin belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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