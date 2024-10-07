Erzurum'da "Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları Paneli" düzenlendi

Erzurum'da "Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı" ile "Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları Paneli" yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin enerji dönüşümünün ele alındığı panele geçildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin enerjiye ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu söyledi.

Belediyeler olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına özen göstermeleri gerektiğini ifade eden Sekmen, "Başta rüzgar, güneş ve termal enerjilerde elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor ki ülkemizi hiç olmazsa enerji konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtarmanın gayreti içinde olalım. Bu yüzden belediyeler olarak kaynaklarımızı artırmamız lazım." dedi.

Belediyelerin yerel halka hizmet veren kurumlar olduğunu belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Halkımız her şeyi yerelden bekliyor. Belediyeler olarak imkanlarımızı artırmamız gerekiyor. Enerji bir ülkenin olmazsa olmazı. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'milli enerji politikası' bu anlamda çok kritik bir öneme sahip. Türkiye'nin enerjisini sağlamak ve yenilenebilir kaynakları en üst düzeye çıkarmak gerekir. Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi enerji kaynakları, doğanın bize sunduğu en temiz enerji potansiyelleridir. Bu kaynakların daha çok kullanılması için yerel yönetimler olarak neler yapabiliriz, bunun gayreti içinde olmamız lazım. Son yıllarda ülkemizde bu alanda yapılan yatırımlar Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini göstermektedir."