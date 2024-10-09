Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Çiftçi'den palyatif hastalarına moral ziyareti

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi palyatif servisinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Valisi Çiftçi'den palyatif hastalarına moral ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi palyatif servisinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

        Vali Çiftçi beraberindeki hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ile çeşitli ağır hastalıkları nedeniyle paylatif servisine yatan hastaları ziyaret edip acil şifa dileğinde bulundu.

        Doktorlardan hastaların durumu ile ilgili bilgi alan Çiftçi, sohbet ettiği hasta ve hasta yakınlarına moral verdi.

        Ziyaretten memnun kalan hasta ve yakınları da Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Vali Çiftçi, ziyaret sonrası servisteki hastaların tedavisinde görevli sağlık personeline başarı ve kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti

        Benzer Haberler

        Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı t...
        Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı t...
        Iğdır Valisi Turan: İlimizin afet risk profilinde birinci sırada nükleer ka...
        Iğdır Valisi Turan: İlimizin afet risk profilinde birinci sırada nükleer ka...
        Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı y...
        Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı y...
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu
        Doktorlar Filistin'e destek için haftada bir gün yürüyor
        Doktorlar Filistin'e destek için haftada bir gün yürüyor
        Erzurum'a gelen üniversite öğrencileri otogarda polislerce ikramlarla karşı...
        Erzurum'a gelen üniversite öğrencileri otogarda polislerce ikramlarla karşı...