Erzurum Valisi Çiftçi'den palyatif hastalarına moral ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi palyatif servisinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Vali Çiftçi beraberindeki hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ile çeşitli ağır hastalıkları nedeniyle paylatif servisine yatan hastaları ziyaret edip acil şifa dileğinde bulundu.

Doktorlardan hastaların durumu ile ilgili bilgi alan Çiftçi, sohbet ettiği hasta ve hasta yakınlarına moral verdi.

Ziyaretten memnun kalan hasta ve yakınları da Çiftçi'ye teşekkür etti.

Vali Çiftçi, ziyaret sonrası servisteki hastaların tedavisinde görevli sağlık personeline başarı ve kolaylıklar diledi.