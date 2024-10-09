Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da lise öğrencileri tabyada tarih dersini işledi

        Erzurum'da lise öğrencileri, Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol Kiremitlik Tabya'da tarih dersini işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da lise öğrencileri tabyada tarih dersini işledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da lise öğrencileri, Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol Kiremitlik Tabya'da tarih dersini işledi.

        Valilik tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sorumluluğuna verilen tarihi Kiremitli Tabya'da, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Palandöken Gençlik Merkezi "Tabya'da Tarih" projesi kapsamında buluştu.

        Tabya odalarında sınıf düzeni alan öğrenciler, burada öğretmen Taner Özdemir ile tarih dersini işledi.

        Derse, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi gençlik liderleri ile genç ofis üyeleri de katıldı.

        Öğrencilere, ders sonrası tarihi tabyada çay ikram edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmur, Kiremitlik Tabya'da lise öğrencilerine tarih bilincini aşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu derslerle hem tabyaların hem de tarihin önemini çocuklara anlattıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti

        Benzer Haberler

        Erzurum Valisi Çiftçi'den palyatif hastalarına moral ziyareti
        Erzurum Valisi Çiftçi'den palyatif hastalarına moral ziyareti
        Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı t...
        Erzurum'da din görevlileri ecdadın vatan savunması yaptığı tarihi tabyayı t...
        Iğdır Valisi Turan: İlimizin afet risk profilinde birinci sırada nükleer ka...
        Iğdır Valisi Turan: İlimizin afet risk profilinde birinci sırada nükleer ka...
        Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı y...
        Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı y...
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da yeni turizm rotaları oluşturuldu
        Doktorlar Filistin'e destek için haftada bir gün yürüyor
        Doktorlar Filistin'e destek için haftada bir gün yürüyor