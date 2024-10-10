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        Erzurum Valisi Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'ni inceledi

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:36
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        Erzurum Valisi Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'ni inceledi
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 bin 170 rakımdaki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiftçi, Türkiye Ulusal Gözlemevleri Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Konaklı Karakaya Tepe'sindeki DAG'ı ziyaret etti.

        Yeşilyaprak, yerleşkede bulunan teleskop, kubbe ve binalar ile yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çiftçi'ye brifing verdi.

        DAG'ın Türkiye'nin en büyük temel bilim yatırım projelerinden biri olduğunu belirten Yeşilyaprak, brifingde gözlemevinin son testlerin ardından kapılarını ulusal ve uluslararası bilim insanlarına açacağını aktardı.

        Çiftçi de gözlemevinin Türkiye'nin bilim ve teknolojisine büyük katkı sunacağına inandığını belirterek, yerleşkedeki ekibe çalışmalarında başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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