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        Yaşlı ve engelli kadınlar pembe balonlar ve pastayla meme kanserine dikkati çekti

        Erzurum'da bakım merkezinde kalan yaşlı ve engelli kadınlar, pembe balonlar ve pastayla KETEM çalışanlarını ziyaret edip meme kanserine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:56
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        Yaşlı ve engelli kadınlar pembe balonlar ve pastayla meme kanserine dikkati çekti
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        Erzurum'da bakım merkezinde kalan yaşlı ve engelli kadınlar, pembe balonlar ve pastayla KETEM çalışanlarını ziyaret edip meme kanserine dikkati çekti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki özel bakım engelli merkezinde kalan yaşlı ve engelli kadınlar, "1-30 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında önceden hizmet aldıkları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanlarına sürpriz yapmak istedi.

        Özel bakım merkezi müdürü Gökhan Yüce ve beraberindeki sosyal hizmet uzmanlarıyla Palandöken ilçesindeki KETEM birimine pembe balonlar ve "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazılı pembe pasta ile gelen yaşlı ve engelli kadınlar, hem çalışanlara sürpriz yaptı hem de meme kanserine dikkati çekti.

        KETEM çalışanlarıyla pasta kesen yaşlı ve engelli kadınlar, yazdıkları pembe mektuplarla da çalışanlara moral verip geçen yıl aldıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

        KETEM İl Koordinatörü Arife Gençtürk, kadınların ziyareti ve sürprizinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, birimde meme, rahim ağzı ile kolon kanserine yönelik taramaların randevusuz ve ücretsiz yapıldığını söyledi.

        Kanserin önlenebilir hastalık olduğunu vurgulayan Gençtürk, "Erken tanı hayat kurtarır. Kadınlarımız taramalardan çekinmesin, gecikmeden herkes taramalara katılmalı. Ziyaretimize gelen kadınlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Merkezin kurucusu Emine Kahveci ise meme kanseri farkındalık ayı kapsamında önemli etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Merkezimizde kalan misafirlerimizin öncelikle fizyolojik, gıda ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılıyor, sağlık taramalarının da ihmal etmiyoruz. KETEM birimine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Ziyaret sonrası kadınlar ve KETEM çalışanları, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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