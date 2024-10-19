Erzurum'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Dumandan etkilenen bazı komşulara ise 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Dumankaya Mahallesi'nde Nizamettin Canpolat'a (70) ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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