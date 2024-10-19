Erzurum'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Dumankaya Mahallesi'nde Nizamettin Canpolat'a (70) ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, Canpolat'ın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dumandan etkilenen bazı komşulara ise 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde Canpolat'ın yalnız yaşadığı öğrenildi.
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