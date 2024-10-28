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        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:12
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        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, sosyal medya platformları üzerinden kullandıkları hesaplar aracılığıyla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu içerir paylaşım yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, M.Y, Y.K. R.S. S.Ç. S.T. ve K.Ş. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden S.T. ve K.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen R.S. ve S.Ç. tutuklandı, M.Y. ile Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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