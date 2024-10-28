Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal medya platformları üzerinden kullandıkları hesaplar aracılığıyla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu içerir paylaşım yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.