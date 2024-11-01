Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da ele geçirilen 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da ele geçirilen 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik dedektör köpeği "Magnum" desteğinde yaptığı operasyonda, 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınıp polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 2 zanlının, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Boşandılar
        Boşandılar
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi
        Erzurum'da 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi
        Erzurum'da TYP kapsamında istihdam edilecek 25 kişi kura ile belirlendi
        Erzurum'da TYP kapsamında istihdam edilecek 25 kişi kura ile belirlendi
        Boğazından bıçaklanan Ahmet Efe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Boğazından bıçaklanan Ahmet Efe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Erzurum'da şeker pancarının ekim alanı 5 yılda yüzde 35 arttı
        Erzurum'da şeker pancarının ekim alanı 5 yılda yüzde 35 arttı
        İlkokul öğrencilerinden kurduğu takımı profesyonel lige çıkardı
        İlkokul öğrencilerinden kurduğu takımı profesyonel lige çıkardı
        Atatürk Üniversitesi alanlarında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor
        Atatürk Üniversitesi alanlarında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor