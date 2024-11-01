Erzurum'da 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik dedektör köpeği "Magnum" desteğinde yaptığı operasyonda, 80 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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