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        Erzurum'da 240 araç trafikten men edildi

        Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 240 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:46
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        Erzurum'da 240 araç trafikten men edildi
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 240 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 1-31 Ekim tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 48 araca sigorta yaptırmamaktan, 300 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 152 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ceza uyguladı.

        Çalışmalarda 240 araç trafikten men edilip 6 araç sürücüsünün sürücü belgesi de gelir alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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