Erzurum'da 240 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 48 araca sigorta yaptırmamaktan, 300 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 152 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ceza uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 1-31 Ekim tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

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