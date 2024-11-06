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        Erzurum'da 319 bin makaron ele geçirildi

        Erzurum'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı operasyonda 319 bin 780 makaron ele geçirildi, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:58
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        Erzurum'da 319 bin makaron ele geçirildi
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        Erzurum'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı operasyonda 319 bin 780 makaron ele geçirildi, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, farklı günlerde düzenledikleri iki ayrı operasyonda, 314 bin 600 boş makaron, 1500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 180 içi dolu makaron, 8 elektronik sigara ve 1 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

        Operasyonlar kapsamında yakalanan S.K. ve M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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