Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı

        Erzurum'da jandarmanın sanal devriye faaliyetlerinde tespit ettiği yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da jandarmanın sanal devriye faaliyetlerinde tespit ettiği yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim'de açık kaynak araştırmaları kapsamında sosyal medya ve URL adreslerinde incelemeler yapıldı.

        Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı, konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi.

        Ayrıca sanal devriyede, terör örgütü propagandası yapan 30, çeşitli asayiş suçunun işlendiği 11 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik

        Benzer Haberler

        Erzurum'da ekim ayında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da ekim ayında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da bir ayda 210 aranan şahıs yakalandı
        Erzurum'da bir ayda 210 aranan şahıs yakalandı
        Erzurum'da organ bağışı farkındalık sempozyumu düzenlendi
        Erzurum'da organ bağışı farkındalık sempozyumu düzenlendi
        Erzurum'da 319 bin makaron ele geçirildi
        Erzurum'da 319 bin makaron ele geçirildi
        Erzurum'da 240 araç trafikten men edildi
        Erzurum'da 240 araç trafikten men edildi
        Erzurum'da firari hükümlüler ile aranan şüpheliler ekiplerin çalışmalarıyla...
        Erzurum'da firari hükümlüler ile aranan şüpheliler ekiplerin çalışmalarıyla...