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        Erzurum'da otomobilin balık yüklü kamyonetle çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da otomobil ile balık yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:19
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        Erzurum'da otomobilin balık yüklü kamyonetle çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Erzurum'da otomobil ile balık yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        K.A. yönetimindeki 34 KB 5495 plakalı kamyonet ile Tülay P. idaresindeki 44 ACE 881 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerinde çarpışarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tülay P. ile 3 kızı yaralandı.

        Yaralı anne ve kızları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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