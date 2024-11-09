Erzurum'da otomobilin balık yüklü kamyonetle çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil ile balık yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Erzurum'da otomobil ile balık yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
K.A. yönetimindeki 34 KB 5495 plakalı kamyonet ile Tülay P. idaresindeki 44 ACE 881 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerinde çarpışarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tülay P. ile 3 kızı yaralandı.
Yaralı anne ve kızları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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