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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yaptıkları yürüyüşlerini 52. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:17
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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yaptıkları yürüyüşlerini 52. haftada da sürdürdü.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, ellerindeki Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının yanı sıra döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Katılımcılar medrese önündeki kutular üzerine markaları yazılan İsrail'e ait ürünlerin boykot edilmesini istedi.

        Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, Türkiye'nin çeşitli illerinde 52 haftadır her cumartesi soykırıma karşı olmak için alanlarda yer aldıklarını söyledi.

        Herkese Filistin'in kendilerinin de meselesi olduğunu hatırlatmak istediklerini anlatan Çiftçi, "Bir bahane bulup konuyu bu zulme getirmeliyiz ve hatırlatmalıyız. Her alanda boykot yaparken ilaç ve sigara boykotunu da unutmamalıyız. Hekimler olarak bizler Siyonist ilaçlarını reçete etmemeliyiz, eğer yazıldıysa hastalar olarak sizler de eczacılarımızdan talep ederek gönül rahatlığıyla yerli muadilleriyle değiştirebilirsiniz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle, zulme karşı 'dur' diye haykıranlardan olacağız." şeklinde konuştu.

        Gruptakiler, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edip dağıldı.

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