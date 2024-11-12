Güney Afrika'ya dini hizmet için gönderilen Erzurumlu Ebubekir Efendi vefatının 144. yılında anıldı

Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de, Güney Afrika'daki Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için gönderilen ve bu görevini 17 yıl boyunca sürdüren Türk-İslam alimi Erzurumlu Ebubekir Efendi, vefatının 144. yılında anıldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Güney Afrika İlişkilerinde Ebubekir Efendi Köprüsü" anma programına, Vali Mustafa Çiftçi, eski Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı, Ulusal Meclis Üyesi Ebrahim Patel, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Müftüsü Rüstem Can, dekanlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiftçi, anma programında yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir alimin Erzurumlu oluşunun ve gittiği coğrafyada da Erzurumlu olarak anılışının gurur verici olduğunu söyledi.

Ebubekir Efendi’nin, hem Türkiye'nin hem de Güney Afrika'nın dini, kültürel ve eğitimsel tarihinde silinmez iz bırakmış bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Eğitim, insan hakları ve kültürel işbirliği gibi evrensel değerleri savunan Ebubekir Efendi'nin anısı, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında takdir edilmekte ve günümüzde hala etkisini göstermektedir. Biz de büyük zatın Erzurum'da adını yaşatmak için harekete geçtik. Hafızlar için hizmete giren Daru'l Huffaz Medresesi'ne ismini verdik." diye konuştu.