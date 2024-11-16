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        Erzurum'da kar etkili oldu

        Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:02 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:11
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        Erzurum'da kar etkili oldu
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        Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

        Palandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi.

        Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.

        Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

        Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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