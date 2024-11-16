Erzurum'da kar etkili oldu

Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

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