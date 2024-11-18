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        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:55
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        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Necla Kılıç'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve giden ekipler, Kılıç'ı hareketsiz buldu.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kılıç'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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