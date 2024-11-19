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        Erzurum'da sit alanı ilan edilen gizemli mağaraların geçmişi araştırılacak

        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan ve 2021'de sit alanı ilan edilen "Kırk Pencereli Mağaralar"ın geçmişi araştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:23
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        Erzurum'da sit alanı ilan edilen gizemli mağaraların geçmişi araştırılacak
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        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan ve 2021'de sit alanı ilan edilen "Kırk Pencereli Mağaralar"ın geçmişi araştırılacak.

        Aşağı Çıkılgan köyündeki mağaralar içerisinde kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi alanlardan izler bulunuyor.

        Valilik koordinesinde Atatürk Üniversitesi tarafından haç işaretlerinin bulunduğu mağaraların hangi döneme ait olduğu ve kimler tarafından kullanıldığının öğrenilmesi için araştırma yapılacak.

        Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce 2021'de tescil edilen mağaralar, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen şehrin turizm rotaları arasına da eklendi.

        Fırsat buldukça kentteki saklı güzellikleri off-road tutkunlarıyla keşfe çıkan Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, Erzurum'un saklı cennetlerini keşfettiklerini ve bu kapsamda Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan köyündeki Kırk Pencereli Mağaraları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Kırk Pencereli Mağaralar'ın sit alanı ilan edildiğini hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Burası yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, çok büyüleyici bir yeri var. 2002-2003 yıllarında Tekman ilçesinde kaymakamlık yaptığım yıllarda bu tür yerlere gelme imkanımız yoktu. O dönemler sıkıntılı dönemlerdi. Hamdolsun devletimiz bölgeye tamamen hakim durumda. Terörden arındırıldıkça, terör belası defedildikçe bu tarz yerler daha çok gezilecek, görülecek ve turizme kazandırılacak. Buradaki insanlar, turizmden de paylarını alacaklar."

        Vali Çiftçi, Erzurum'un 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "Turizm Başkenti" ilan edildiğini ve ayrıca "Avrupa Kış Sporları Başkenti" de seçildiğini hatırlatarak, bu kapsamda 70 farklı program ve etkinliğin düzenleneceğini dile getirdi.

        - "Buranın tanınırlığını, bilinirliğini artırmak istiyoruz"

        Mağaralar bölgesinin de etkinlik düzenlenecek rotalardan biri olduğunu anlatan Çiftçi, "Bu bölgeyi hem Erzurum'dan hem de Erzurum dışından gelenlere gezdirmek, buranın tanınırlığını, bilinirliğini artırmak istiyoruz. Arzumuz Erzurum'un bütün saklı cennetlerini, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın ilan etmiş olduğu turizm başkenti vesilesiyle tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına tanıtmak ve Erzurum'un farklı güzelliklerini ortaya çıkarmak." diye konuştu.

        Köylülerden Abdülkadir Özen de köylerinde turizm potansiyeli bulunan çok alanın olduğunu ifade ederek, "Eskiden beri buraya Kırk Pencereli Mağaralar diyoruz. Mağaranın kırk penceresi var, ondan dolayı bu isim verilmiş. Erzurum '2025 Turizm Başkenti' seçildi. Turistlerin burayı ziyaret etmelerini istiyoruz." dedi.

        Vali Çiftçi'nin mağaralardaki incelemelerine, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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