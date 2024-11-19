TSK Armoni Mızıkası Erzurum'da konser verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, Erzurum'da, Şef Bando Albay Levent Türkel yönetiminde konser verdi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konserde, TRT sanatçıları Dünya Tekin, Gökçe Nur Semerci ve Zafer Albayrak, çok sayıda eser seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konser sonunda Bando Albay Türkel ve TRT sanatçılarına 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ tarafından çiçek ve plaket verildi.

Altuğ, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Bu güzel geceyi, bu güzel konseri bizlere gerçekleştirerek hayatımıza renk katan TSK Armoni Mızıkası ve TRT'nin çok değerli sanatçılarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.