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        Erzurum'da eşini öldüren sanık ile ağabeyinin yargılanması sürdü

        Erzurum'da çeşitli suçlardan 40 ayrı kaydı bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar edip 19 Şubat'ta eşini öldüren sanık ile onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:50
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        Erzurum'da eşini öldüren sanık ile ağabeyinin yargılanması sürdü
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan 40 ayrı kaydı bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar edip 19 Şubat'ta eşini öldüren sanık ile onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

        Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık ağabey Alay Saydam ile taraf avukatları hazır bulundu. Eşi Elif Saydam'ı (32) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Şafak Saydam (39) ise duruşmaya Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Alay Saydam'ın avukatı Mustafa Çelebi, olay günü müvekkili ile kardeşi arasında telefon görüşmesi olmadığını öne sürerek, telefon kayıtlarının incelenmesi için ek HTS raporunun alınmasını talep etti ancak mahkeme bu isteği reddetti.

        Mahkeme başkanı, dosyadaki bazı eksikliklerin tamamlanması için 2 sanığın da tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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