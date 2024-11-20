Erzurum'da eşini öldüren sanık ile ağabeyinin yargılanması sürdü

Erzurum'da çeşitli suçlardan 40 ayrı kaydı bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar edip 19 Şubat'ta eşini öldüren sanık ile onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık ağabey Alay Saydam ile taraf avukatları hazır bulundu. Eşi Elif Saydam'ı (32) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Şafak Saydam (39) ise duruşmaya Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.