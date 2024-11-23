Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti

        Erzurum'da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, tedavi gördüğü hastanede 102 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum’da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, tedavi gördüğü hastanede 102 yaşında hayatını kaybetti.

        Mustafa Kemal Atatürk'le çocukken görüşen Göker, ileri yaşa bağlı bazı hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Göker'in cenazesi, öğle vakti Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta dualarla toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Vali Mustafa Çiftçi, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

        Vali Çiftçi, kentte göreve başladıktan sonra Aliye Göker'i belirli aralıklarla evinde ziyaret edip konutunda ağırlayarak yakından ilgilenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum'da akademisyenler kadına yönelik şiddeti konuştu
        Erzurum'da akademisyenler kadına yönelik şiddeti konuştu
        'Polisim' deyip, internet kafeden çocukları çıkardı
        'Polisim' deyip, internet kafeden çocukları çıkardı
        Prof. Dr. Işık: Çevre konusunda Trump'tan daha sıkı adımlar bekleniyor
        Prof. Dr. Işık: Çevre konusunda Trump'tan daha sıkı adımlar bekleniyor
        Erzurum'da 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı
        Erzurum'da 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 208'inci programını Erzurum'da y...
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 208'inci programını Erzurum'da y...
        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor
        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor