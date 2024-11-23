Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti

Mustafa Kemal Atatürk'le çocukken görüşen Göker, ileri yaşa bağlı bazı hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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