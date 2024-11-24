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        Erzurum'da kurulan Hurufat Baskı Müzesi matbaacılığın tarihine ışık tutuyor

        AYŞE NUR ERDOĞDU - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi tarafından kurulan Hurufat Baskı Müzesi, ziyaretçilerini matbaacılığın tarihsel yolculuğuna çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:44
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        Erzurum'da kurulan Hurufat Baskı Müzesi matbaacılığın tarihine ışık tutuyor
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        AYŞE NUR ERDOĞDU - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi tarafından kurulan Hurufat Baskı Müzesi, ziyaretçilerini matbaacılığın tarihsel yolculuğuna çıkarıyor.

        On binlerce metal harf ve malzeme ile 38 makinenin yer aldığı, geçen ay açılan müze, matbaacılık ve baskıyla ilgili araştırma yapan öğrenci ile akademisyenlere de önemli bilgi kaynağı sunuyor.

        Türkiye'nin baskı alanındaki en kapsamlı müzesi, hafta içi 09.30-16.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

        - "Türkiye'nin en büyük baskı müzesi niteliğinde"

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Araştırma ve Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ferruh Haşıloğlu, AA muhabirine, 1959 yılında Atatürk Üniversitesinin basımevi olarak hizmet veren alanın, 2010 yılında kapandığını söyledi.

        Daha sonra 2021 yılında başlatılan çalışmayla Türkiye'nin en kapsamlı baskı müzesinin oluşturulması fikrinin doğduğunu ifade eden Haşıloğlu, şöyle konuştu:

        "Müze, 700 metrekare üzerine kurulu. Türkiye'nin en büyük baskı müzesi niteliğinde. İçinde 40'a yakın baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası makineler mevcut. Bunların yanı sıra on binlere varan metal harf dediğimiz hurufat var. Hurufatın içerisinde sadece Türkçe karakterler yani Latin karakterler değil aynı zamanda Arapça karakterler de var. Bu anlamda çok değerli bir koleksiyon."

        - "Hala bozulmamış kalıplarımız da mevcut"

        Doç. Dr. Haşıloğlu, ayrıca matematik sembollerinin bulunduğu metal harflerin müzede yer aldığını belirterek, hurufatı tek tek yeniden üreten kurşun döküm atölyelerinin de bulunduğunu dile getirdi.

        Aynı atölye içinde geleneksel yöntemlerle atık kağıtlardan yeniden kağıt üretecek bir bölümlerinin de bulunduğunu anlatan Haşıloğlu, "Harf mantığının yanı sıra matbaacılıkta kullanılan pek çok aletimiz var. Mikrometreler, numaratörler ve matbaa malzemeleri de sergileniyor. Ayrıca matbaada yıllarca hizmet vermiş ve hala bozulmamış kalıplarımız da mevcut."

        Doç. Dr. Haşıloğlu, müzedeki başka bir bölümde ise üniversitede 1959'dan 2010'a kadar basılmış kitapları sergilediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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