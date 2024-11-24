Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı

        Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHM) çalışanları şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHM) çalışanları şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve müdürlük çalışanları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 5 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü saldırısında şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi evinde ziyaret etti.

        Aykut ve beraberindekiler şehidin eşine çiçek hediye edip, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Şehide rahmet dileyen Aykut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Şehidimiz Ahmet Aktepe'nin kıymetli eşi ve fedakar öğretmen Işıl Aktepe ile emaneti sevgili kızını ziyaret ettik. Aziz şehidimizin hatırasını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak bizim için onurdur. Kalemleriyle geleceği, canlarıyla vatanı savunan kahramanlar..."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kurulan Hurufat Baskı Müzesi matbaacılığın tarihine ışık tutuyor
        Erzurum'da kurulan Hurufat Baskı Müzesi matbaacılığın tarihine ışık tutuyor
        Timsal Karabekir: Türkiye'yi gezerek gençlerimize tarihi aşılıyorum
        Timsal Karabekir: Türkiye'yi gezerek gençlerimize tarihi aşılıyorum
        Öğretmenler resimleriyle çocuk istismarı ve şiddete dikkat çekti
        Öğretmenler resimleriyle çocuk istismarı ve şiddete dikkat çekti
        Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Atatürk Üniversitesi'nde gençler Milli Teknoloji Atölyesi'yle potansiyeller...
        Atatürk Üniversitesi'nde gençler Milli Teknoloji Atölyesi'yle potansiyeller...
        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, Gazze'de tıbbi koridor açılması tal...
        Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, Gazze'de tıbbi koridor açılması tal...