Erzurum'da ASHM görevlileri şehit eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHM) çalışanları şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve müdürlük çalışanları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 5 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü saldırısında şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi evinde ziyaret etti.