Erzurum ve Kars'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri
Erzurum ve Kars'ta "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.
Erzurum ve Kars'ta "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen program, paydaş kurumlarca hazırlanan sergi açılışıyla başladı.
Sergiyi gezen protokol üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla "Şiddete karşı ses ol" panosuna el izi bıraktı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada, kadınların en temel haklarından biri olan şiddetsiz bir yaşam hakkını savunmak ve bu hakkı güçlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Dünyanın dört bir yanından kadınların sesini duyurmak ve ulusal farkındalığı artırmak için önemli bir günde olduklarını ifade eden Aykut, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bireyleri değil, aileleri, toplumları ve hatta nesilleri etkileyen derin bir insan hakları ihlalidir. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve birçok boyutuyla kadınların yaşamını, sağlığını ve geleceğini tehdit etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu yalnızca devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin dayanışmasını gerektiren bir meseledir. Bu noktada eğitim, farkındalık çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırma çabalarımızın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.
Polis ve jandarma görevlilerinin KADES uygulamasının kullanım ve öneminden bahsettiği programda, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, "şiddetle mücadele" konulu seminer verdi.
Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Baro Başkanı Mesut Öner, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ümit Sayar, polis ve jandarma personeli, kadınlar ile öğrenciler katıldı.
- Kars
Kars'ın Bedesten bölgesinde düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kars Barosu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları ile kadın kooperatifleri tarafından açılan stantlarda, kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.
Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kadın cinayetinin bir insanlık suçu olduğunu belirterek, "1 sayısı bile çok fazla, 1 sayısının, 1 can ifade ettiğini anlamamız lazım. Bununla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'lerimizle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Kadın cinayetinin bir insanlık suçu olduğunu anlamamız, anlatmamız lazım. İmanımızla, inancımızla, örfümüzle, adetimizle kadın baş tacıdır, evimizin direğidir, annedir, eştir." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Polat ve beraberindekiler, burada kurulan panoya, turuncu boyayla el izlerini bıraktı.
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