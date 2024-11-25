Erzurum ve Kars'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri

Erzurum ve Kars'ta "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen program, paydaş kurumlarca hazırlanan sergi açılışıyla başladı.

Sergiyi gezen protokol üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla "Şiddete karşı ses ol" panosuna el izi bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada, kadınların en temel haklarından biri olan şiddetsiz bir yaşam hakkını savunmak ve bu hakkı güçlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından kadınların sesini duyurmak ve ulusal farkındalığı artırmak için önemli bir günde olduklarını ifade eden Aykut, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bireyleri değil, aileleri, toplumları ve hatta nesilleri etkileyen derin bir insan hakları ihlalidir. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve birçok boyutuyla kadınların yaşamını, sağlığını ve geleceğini tehdit etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu yalnızca devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin dayanışmasını gerektiren bir meseledir. Bu noktada eğitim, farkındalık çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırma çabalarımızın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.