Türk Kızılay, Erzurum'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulundu

Türk Kızılay ekipleri, Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kara yollarında mahsur kalan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay ekipleri, olumsuz hava koşullarından dolayı meydana gelen zorlukları hafifletmek ve vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.