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        Türk Kızılay, Erzurum'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulundu

        Türk Kızılay ekipleri, Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kara yollarında mahsur kalan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:40
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        Türk Kızılay, Erzurum'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara ikramda bulundu
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        Türk Kızılay ekipleri, Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kara yollarında mahsur kalan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay ekipleri, olumsuz hava koşullarından dolayı meydana gelen zorlukları hafifletmek ve vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Erzurum-Çat-Bingöl kara yolu Çirişli mevkisi, Erzurum-Bayburt kara yolu Kop Dağı Geçidi, Aşkale-Erzincan kara yolu Tepebaşı mevkisi ile Erzurum Otogarı'da olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara bisküvi, kek, meyve ve içme suyu dağıttı.

        Ekipler, olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdükçe vatandaşlara destek çalışmalarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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