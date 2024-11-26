Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum polisi 62 bin kişiyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi

        Erzurum polisi, bu yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda 62 bin vatandaşı siber suçlara karşı bilgilendirip, uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum polisi 62 bin kişiyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum polisi, bu yıl içerisinde yaptığı çalışmalarda 62 bin vatandaşı siber suçlara karşı bilgilendirip, uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları engellemeye, maddi ve manevi zararların en aza indirip, vatandaşları bilinçlendirme amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu yıl içerisinde çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital bağımlılıkla mücadele yöntemleri, siber zorbalık, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı ile dikkat edilmesi gereken hususlarla siber suçlar konularında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yaptı.

        Ekipler, TRT Radyosu, Kazım Karabekir Stadyumu ile Büyükşehir Belediyesine ait dijital panolar ile alışveriş merkezlerindeki dijital panolarda bilinçlendirilme yayınları yaptı, halkın yoğun olduğu alanlarda stant kurarak broşür dağıttı.

        Polislerce, konu hakkında Palandöken Kaymakamlığı ile sinema etkinliği düzenlendi, kentteki kurum çalışanları, muhtarlar ile ilçelerdeki öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

        Ekipler, yıl içerisinde gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda toplam 67 bin 267 kişiyi konu hakkında bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da "soğuktan dondu" diye görüntüleri paylaşılan atın ayağının kırık...
        Erzurum'da "soğuktan dondu" diye görüntüleri paylaşılan atın ayağının kırık...
        Kardan koltuk yaptı
        Kardan koltuk yaptı
        Bakan Tekin: 2025 yılında 300 bin öğretmen ünvan alacak
        Bakan Tekin: 2025 yılında 300 bin öğretmen ünvan alacak
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da öğretmenlerle buluştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da öğretmenlerle buluştu:
        Erzurum'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor