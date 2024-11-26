Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (1)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kimseye hoş görünme derdinde olmadık. Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının önünü açmak istiyoruz. Gündelik siyasi gerilimlerle vakit kaybedecek bir lüksümüz yok." dedi.

Bakan Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı Maarif Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu yıl Maarif Kongresi ismiyle öğretmenlerin, farklı, örnek ve iyi uygulamaları, akademik bir formda sunabilecekleri bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Bunun için de adres olarak Erzurum'u seçtiklerini ifade eden Tekin, "Erzurum, hem sahip olduğu çok köklü bir tarih hem milli mücadelemizde sahip olduğu yer hem de Anadolu irfanı açısından sahip olduğu değer açısından önemli bir şehir." ifadesini kullandı.

Ülkenin eğitimle ilgili önemli sorunlarının, sahadaki uygulamalarının ele alındığı bu kongrenin, Cumhuriyetin kuruluşu öncesinde 1921'de Ankara’da gerçekleştirilen 1. Maarif Kongresi'nin üzerinden 103 yıl geçtikten sonra Erzurum'da toplanmış olmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu 103 yılda neler oldu, nereden başladık ve nereye geldik, Nereye varmak istiyoruz? Bu anlamda süreci doğru okumak gerekir diye düşünüyorum. Eğitim, memleketimizin kalkınmasının anahtarı olan varoluşsal bir süreçtir. Eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkanlarının hiç olmadığı kadar geliştiği günümüz dünyasında, bizim özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme gayretimiz hepinizin malumudur. Bu durumda eğitim alanı tabiatı itibarıyla statik olamaz. Bu dinamizmi dolayısıyla da sürekli bir aksiyonu öngörür. Bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeler, yenilenen ve dönüşen toplumsal ihtiyaçlar, küresel ve yerel düzeydeki farklılaşmalar, bireysel taleplerdeki çeşitlilikler… Bütün bunlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da dönüşümü zorunlu kılmakta, bizi hep daha iyisini aramaya yöneltmektedir."