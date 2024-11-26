Erzurum'da kadına yönelik siber şiddet ve çözümü konuşuldu

Atatürk Üniversitesi'nde "Kadına Yönelik Siber Şiddet ve Çözüm Önerileri" sempozyumu gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, Rektörlük Binası Mavi Salon'da düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumda kadına yönelik siber şiddet ve bu sorunun çözümü için atılabilecek adımların ele alınacağını söyledi.

Siber şiddetin, giderek yaygınlaşan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin dijital dünyaya taşındığı bir problem olarak karşılarına çıktığını ifade eden Keleş, "Kadına yönelik şiddet, fiziksel ve psikolojik anlamda yıllardır mücadele ettiğimiz bir sorunken son yıllarda dijital ortamda da kendini göstermeye başlamıştır. Siber şiddet, kadının en mahrem alanlarına, özel hayatına, özgürlüğüne ve ruh sağlığına yapılan saldırı olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük tehdit oluşturuyor." dedi.

Keleş, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, iftiralar, izinsiz fotoğraf ve video paylaşımları, tehditler ve daha pek çok taciz biçiminin kadınları hedef alan siber şiddetin yaygın örneklerinden olduğunu dile getirdi.

Kadınların toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesinin, bu tür şiddet biçimlerinin engellenmesinde en önemli adımlardan biri olacağını belirten Keleş, şunları kaydetti: