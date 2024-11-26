Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kadına yönelik siber şiddet ve çözümü konuşuldu

        Atatürk Üniversitesi'nde "Kadına Yönelik Siber Şiddet ve Çözüm Önerileri" sempozyumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kadına yönelik siber şiddet ve çözümü konuşuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi'nde "Kadına Yönelik Siber Şiddet ve Çözüm Önerileri" sempozyumu gerçekleştirildi.

        Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, Rektörlük Binası Mavi Salon'da düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumda kadına yönelik siber şiddet ve bu sorunun çözümü için atılabilecek adımların ele alınacağını söyledi.

        Siber şiddetin, giderek yaygınlaşan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin dijital dünyaya taşındığı bir problem olarak karşılarına çıktığını ifade eden Keleş, "Kadına yönelik şiddet, fiziksel ve psikolojik anlamda yıllardır mücadele ettiğimiz bir sorunken son yıllarda dijital ortamda da kendini göstermeye başlamıştır. Siber şiddet, kadının en mahrem alanlarına, özel hayatına, özgürlüğüne ve ruh sağlığına yapılan saldırı olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük tehdit oluşturuyor." dedi.

        Keleş, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, iftiralar, izinsiz fotoğraf ve video paylaşımları, tehditler ve daha pek çok taciz biçiminin kadınları hedef alan siber şiddetin yaygın örneklerinden olduğunu dile getirdi.

        Kadınların toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesinin, bu tür şiddet biçimlerinin engellenmesinde en önemli adımlardan biri olacağını belirten Keleş, şunları kaydetti:

        "Kadına yönelik siber şiddetle mücadele, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada toplandığımızda, sadece bir sempozyum düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda hep birlikte bir farkındalık oluşturuyor, bir değişim başlatıyor ve bu değişimin parçası oluyoruz. Hep birlikte, daha güvenli, daha eşitlikçi ve daha saygılı bir dijital dünyaya doğru ilerlemek adına güçlü bir adım atıyoruz."

        Keleş, sempozyumu düzenleyen Doç. Dr. Hatice Kübra Ercoşkun Şenol ve ekibi ile katılımcılara teşekkür etti.

        Moderatörlüğünü Rektör Danışmanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, başkanlığını da Hukuk Fakültesi Özel Hukuk, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Şenol'un yaptığı sempozyumda, akademisyenler "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet", "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet", "Siber Ortamlarda Tacizle Başa Çıkma Yöntemleri" ve "Siber Güvenlik Önerileri" ile "Siber Şiddet Eylemleri ve Hukuki Düzenlemeler" konulu sunum yaptı.

        Sempozyuma, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Erzurum'da cezaevinden firar ederek eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'daki Maarif Kongresi'nde konuştu: (...
        Cezaevinden firar edip eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Cezaevinden firar edip eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Tekin: 2025 yılında 300 bin öğretmen ünvan alacak (2)
        Bakan Tekin: 2025 yılında 300 bin öğretmen ünvan alacak (2)
        Erzurum polisi 62 bin kişiyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi
        Erzurum polisi 62 bin kişiyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi