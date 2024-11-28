Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapanan köy yollarının yeniden açılması için 38 iş makinesi ve 92 personel görev yapıyor.

Yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'da 4 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 59 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

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