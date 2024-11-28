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        Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 59 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:11
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        Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 59 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da 4 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı 14 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        - Erzincan

        Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 37 köy yolu kapandı.

        Yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapanan köy yollarının yeniden açılması için 38 iş makinesi ve 92 personel görev yapıyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

        İlde 8 köyün yolu olumsuz hava koşulları sebebiyle kapalı bulunuyor.

        Kar, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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