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        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum Ardahan ve Kars'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:02
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        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum Ardahan ve Kars'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece sıcaklığın sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı kentte, binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

        - Ardahan

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.

        Yol ve kaldırımların yanı sıra Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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