Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

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