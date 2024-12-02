Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen dede, nine ve torunu hastaneye kaldırıldı
Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu tedaviye alındı.
Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu tedaviye alındı.
Rabia Ana Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden Bilal (64) ve Zebide Y. (60) çifti ile torunları Efecan A'nın (14) karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çift ile torunlarını Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan dede, nine ve torununun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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