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        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen dede, nine ve torunu hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:11
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        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen dede, nine ve torunu hastaneye kaldırıldı
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        Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu tedaviye alındı.

        Rabia Ana Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden Bilal (64) ve Zebide Y. (60) çifti ile torunları Efecan A'nın (14) karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, çift ile torunlarını Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tedaviye alınan dede, nine ve torununun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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