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        Erzurum'daki karla kaplı Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor

        Erzurum'un Narman ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları, beyaz ve kızıl görüntüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:15
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        Erzurum'daki karla kaplı Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Erzurum'un Narman ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları, beyaz ve kızıl görüntüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

        Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, kar yağışının ardından ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

        Amerika'daki Grand Kanyon ile benzerliğiyle dikkati çeken ve 12 ayrı kanyonu bulunduran peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

        Peribacalarını gezmeye gelenler, beyaz ve kızılın buluştuğu manzaranın fotoğraflarını çekip keyifli vakit geçiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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