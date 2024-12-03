Erzurum'daki karla kaplı Narman Peribacaları ziyaretçilerini ağırlıyor

Amerika'daki Grand Kanyon ile benzerliğiyle dikkati çeken ve 12 ayrı kanyonu bulunduran peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Erzurum'un Narman ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları, beyaz ve kızıl görüntüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

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