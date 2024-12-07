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        Erzurumspor FK-Adanaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, maçın zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:16
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        Erzurumspor FK-Adanaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, maçın zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi.

        Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve kazandıklarını belirterek, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk ve sahada da bu görüldü. Rakip için ligin dibinden kurtulmaya çalıştığı ve çıkış aradıkları bir maçtı. Geçen hafta Kocaelispor ile oynadıkları maçta 2-0 mağlup olmasına rağmen hem önemli gol pozisyonlarına girmiş hem de iyi mücadele etmiş bir takımdı. Bugün de aynı mücadeleyi sürdürdüler." diye konuştu.

        Kutlu, önemli bir puana sahip olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Hata yapmadan bu maçı geçmek zorundaydık çünkü 25 puanımız vardı. 28 puan şu haftada bizim için çok önemli bir puan. Oyuncularım oyun konsantrasyonunu 90 dakika sürdürdü. Pozisyon bakımından az olarak gözükse de son pasları atabilsek çok sayıda pozisyon da bulabileceğimiz bir maçtı ama kontrollü oynayıp kazanmak istedik. Çünkü rakibimiz çok iyi geçiş hücumu yapan bir takımdı. Bundan önceki maçlarında çok sayıda böyle pozisyona girmişti. Biraz daha kontrollü oyunu tercih edip rakibimize pozisyon vermeden pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı tebrik ederim."

        Gelecek hafta Uğur Okulları İstanbulspor deplasmanına gideceklerini anlatan Kutlu, o maçı da kazanıp Erzurum'a dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

        - Şimşek: "İki takımın da pozisyonu yok"

        Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise zor bir maça çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Maçın zor olacağını bilerek hazırlıklarımızı yaptık. Açıkçası maçı ne Erzurumspor ne de Adanaspor'un hak etmediğini düşünüyorum. Beraberlik kokan bir maçtı. İki takımın da pozisyonu yok. Bir tane pozisyonda Eren'in attığı gol var. Başka da pozisyon yok. Adanaspor açısından gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bu maça gelmeden önce bir tane sarı kart cezalımız ve sakatlıkları olan oyuncularımız gelmedi. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyor, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Artık şurada 2 maç kaldı ve alabildiğimiz maksimum puanı alıp devre arasında yapacağımız transferlerle yolumuza devam etmek istiyoruz."

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