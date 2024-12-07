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        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, dondurucu soğuğa rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 56'ncı haftasında sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:50
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        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, dondurucu soğuğa rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 56'ncı haftasında sürdürdü.

        Kentte görevli hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, Gazze'ye destek için Lalapaşa Camisi önünde toplandı.

        Dondurucu soğuk havaya rağmen Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının yanı sıra taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüyen sağlıkçılara, vatandaşlar da çocuklarıyla eşlik etti.

        Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Naci Ceviz, 56 haftadır sessiz yürüyüşü sürdürdüklerini belirterek, yürüyüşte kendilerini hiç yalnız bırakmayıp destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

        Dünyadaki bütün soykırımları lanetlediklerini ve zulme maruz kalan her insanın yanında olduklarını ifade eden Ceviz, "Şehit edilen her mazlum çocuktan, çocuğunun parçalanmış cesedini elinde taşıyan her baba ve anneden, eşinin başında ağlayan eşten, anne babasının naaşı başında ağlayan her evlattan, açlıkla karşı karşıya kalan evsiz olanlardan, onlar bu durumda olduklarında yardıma koşamadığımız için af diliyoruz." diye konuştu.

        - "Yalvarıyorum sigarayı bırakın"

        Ceviz, farklı din ve ırktan olmalarına rağmen sırf insan olmanın sırrı ile bu zulmü yöneticilerine haykıran, kendi polislerinden dayak yiyen ve zorbalığa uğrayan kadın ya da erkek her insana minnet duyduklarını dile getirdi.

        İsrail'e destek verdiğini açıklayan ülke ve firmaların ürünlerini boykot ettiklerini aktaran Ceviz, "Hemen hemen bütün sigara markalarının İsrail destekçisi ülkelere ait olduğunu, içilen her sigarayla bir Filistinli bebeğe keskin nişancılarca bir kurşun finansa ettiğinizi hatırlatıyorum. Yarın hak divanda 'Şu bebeğin katilini sen finansa ettin' denilmesini istemiyorsanız, yalvarıyorum sigarayı bırakın." diye konuştu.

        Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sonra erdi.

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