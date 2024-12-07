Erzurum'da kaçak ve usulsüz avlanan 22 kişiye ceza kesildi

Erzurum'da kaçak avlanan ve avlanma usullerine uymayan 22 kişiye 69 bin 919 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kasım ayı içinde Kara Avcılığı Kanunu kapsamında çalışmalar yapıldı.

Ekipler, çalışmalar neticesinde, avlanma izni almadan avlanan 9, avlanma yasağı olan yerde avlanan 7, komisyonun belirledikleri dışında ses, manyetik dalga, ışık yayan araç gereçlerle avlanan 1, avcılık belgesi olmayan 3, belirlenen avlanma miktarı üzerinde avlanan 1 ve Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenecekler dışında kara, hava ve yüzer araçlarla avlanan 1 kişiyi tespit etti.