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        Erzurum'da kaçak ve usulsüz avlanan 22 kişiye ceza kesildi

        Erzurum'da kaçak avlanan ve avlanma usullerine uymayan 22 kişiye 69 bin 919 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:30
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        Erzurum'da kaçak ve usulsüz avlanan 22 kişiye ceza kesildi
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        Erzurum'da kaçak avlanan ve avlanma usullerine uymayan 22 kişiye 69 bin 919 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kasım ayı içinde Kara Avcılığı Kanunu kapsamında çalışmalar yapıldı.

        Ekipler, çalışmalar neticesinde, avlanma izni almadan avlanan 9, avlanma yasağı olan yerde avlanan 7, komisyonun belirledikleri dışında ses, manyetik dalga, ışık yayan araç gereçlerle avlanan 1, avcılık belgesi olmayan 3, belirlenen avlanma miktarı üzerinde avlanan 1 ve Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenecekler dışında kara, hava ve yüzer araçlarla avlanan 1 kişiyi tespit etti.

        Ekipler, kaçak ve usulsüz avlanan 22 kişiye 69 bin 919 lira idari para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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