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        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:36
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        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Ahmet Akçora'nın kullandığı 25 AAH 075 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda Kemal Tokgöz yönetimindeki 75 AG 395 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Nurettin Çalışkan ve Muhlis Çakır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Oltu Devlet ile Erzurum Şehir hastanelerine kaldırıldı.

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalışkan ile Çakır'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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