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        Erzurum'da EİT 2025 etkinlikleri Osmanlı geleneğiyle duyuruluyor

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte düzenlenecek etkinlikler, Osmanlı geleneğiyle vatandaşlara duyuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:49
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        Erzurum'da EİT 2025 etkinlikleri Osmanlı geleneğiyle duyuruluyor
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte düzenlenecek etkinlikler, Osmanlı geleneğiyle vatandaşlara duyuruluyor.

        "Avrupa Kış Sporları Başkenti" de seçilen şehirde, 2025'te düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Şehirde yıl boyunca düzenlenecek birçok organizasyonun takvimi de duyurulmaya başlandı.

        Osmanlı döneminde devletin önemli yazışmalarını, haberlerini ya da emirlerini taşımakla görevli olan ve "peyk" olarak adlandırılan özel elçilerin kıyafetini giyen görevliler, şehrin belirli noktalarında etkinlik takvimlerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıtıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Erzurum'un 2025 yılı içinde ev sahipliği yapacağı iki organizasyonun olduğunu hatırlattı.

        Organizasyonlara 6-12 Ocak'ta kış oyunlarıyla "EİT Turizm Başkenti" etkinlikleriyle başlayacaklarını bildiren Yer, "Her iki organizasyon için de çok heyecanlıyız. Hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Bugün farkındalık olsun dedik. Arkadaşlarımız, Osmanlı devletinde haberci olarak görev yapan peyklerin kıyafetlerini giydi. Peykler aracılığıyla yapacağımız etkinliklerin ana başlıklarını broşürler halinde, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde halkımıza dağıtmak istedik." diye konuştu.

        Ahmet Yer, herkesi Erzurum'da gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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