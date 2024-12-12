Erzurum'da kamyonun odunluk duvarını yıktığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon, daha sonra yol kenarındaki bir binanın odunluğuna çarptı.

Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyreden 25 LE 296 plakalı kamyonun sürücüsü, kaldırımda park halindeyken yola çıkan 25 ACD 151 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

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