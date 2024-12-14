Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.
Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.
Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Elif Sokak'ta bir apartmanın 3. katında ikamet eden Adem B. (51), eşi Gülseher B. (42), kızı Semanur B. (19) ile gelini Fatma B'nin (22) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, aynı aileden 4 kişiyi olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Binaya gelen doğal gaz ekipleri, tedbiren binanın gazını kesti.
Ekipler, yaptıkları incelemede, kombi baca borusuna buz düşmesi sonucu borunun tıkandığını ve arızaya sebep verdiğini belirledi.
Hastanede tedavileri süren aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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