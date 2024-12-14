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        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:48
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        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.

        Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Elif Sokak'ta bir apartmanın 3. katında ikamet eden Adem B. (51), eşi Gülseher B. (42), kızı Semanur B. (19) ile gelini Fatma B'nin (22) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, aynı aileden 4 kişiyi olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Binaya gelen doğal gaz ekipleri, tedbiren binanın gazını kesti.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, kombi baca borusuna buz düşmesi sonucu borunun tıkandığını ve arızaya sebep verdiğini belirledi.

        Hastanede tedavileri süren aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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