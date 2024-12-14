Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ekipler, yaptıkları incelemede, kombi baca borusuna buz düşmesi sonucu borunun tıkandığını ve arızaya sebep verdiğini belirledi.

Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Elif Sokak'ta bir apartmanın 3. katında ikamet eden Adem B. (51), eşi Gülseher B. (42), kızı Semanur B. (19) ile gelini Fatma B'nin (22) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.