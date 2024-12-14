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        Ardahan ve Kars'ta 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:44
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        Ardahan ve Kars'ta 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 168 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Yolların açılması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

        - Kars

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

        - Erzurum

        Erzurum'da kar nedeniyle dün kapanan 39 köy ve mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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