Ardahan ve Kars'ta 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 168 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Yolların açılması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.
- Kars
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
- Erzurum
Erzurum'da kar nedeniyle dün kapanan 39 köy ve mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.
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