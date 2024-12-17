Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleşti

Erzurum'da şehit yakını ve gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda sinevizyon gösterisi sunuldu, okulda görevli öğretmenler türkü seslendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, programın amacının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan kahramanlık ve vatan sevgisi temalarını derinlemesine anlamak olduğunu söyledi.

Bu değerleri gençlerle paylaşmak için milletin en kıymetli emanetleri olan şehit ve gazi yakınlarıyla bir arada bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aykut, şunları kaydetti: