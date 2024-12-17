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        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor

        Erzurum'da polisler, "Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri terör örgütlerince yürütülen propagandalara karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:20 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:20
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        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
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        Erzurum'da polisler, "Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri terör örgütlerince yürütülen propagandalara karşı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

        Proje kapsamında polisler, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi ve Hilalkent Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 820 öğrenciye sunum yaptı.

        Stant açarak bilgilendirme broşürü de dağıtan polisler öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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