Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor

Proje kapsamında polisler, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu, Necmettin Erbakan Fen Lisesi ve Hilalkent Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 820 öğrenciye sunum yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

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