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        GÜNCELLEME - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü

        Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü, 1 sporcu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:41
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düştü
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        Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü, 1 sporcu hayatını kaybetti.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

        Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

        Olayda 4 sporcunun çığ altında kaldığını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "3 sporcu kendi çabalarıyla çıkıyorlar fakat 16 yaşındaki bir sporcumuz, ilk çıktığında nefes aldığını ifade etti arkadaşlarımız, sonrasında kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. 1 sporcumuz hayatını kaybetti, 3 yaralımız var.

        Olayı ilk haber aldığımız andan itibaren AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, sağlık ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, maalesef tüm müdahalelere rağmen bir sporcumuzu kurtarmak mümkün olmuyor. 15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi."

        Vali Çiftçi, hayatını kaybeden sporcunun 16 yaşındaki Emre Yazgan olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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